Al igual que Dua Lipa y Rod Stewart, Shakira ha decidido no ser parte de la inauguración de la Copa Mundial.

A solo una semana de que inicie el evento de futbol más importante del año, parecería que todo está listo, pero tal parece que los organizadores aún deben resolver qué artistas se presentarán en la ceremonia de inauguración además de BTS, ya que algunos se están negando a asistir y esta vez se suma a ellos la cantante colombiana, tal como lo leíste Shakira acaba de rechazar participar en la inauguración del Mundial de Qatar 2022.

Shakira no es la única estrella que ha rechazado la invitación, hace unos días también lo hizo Rod Stewar y Dua Lipa, quién aseguró que no estaría en la inauguración del Mundial de Qatar hasta que no se respeten los derechos LGTBIQ+.

¿Por qué Shakira rechazó participar en la inauguración del Mundial de Qatar 2022?

Aunque la ex esposa de Gerard Piqué no ha lanzado un comunicado oficial de su rechazo a la la inauguración del Mundial de Qatar 2022, desde su entorno se ha confirmado que no participará debido a la gran cantidad de críticas que ha recibido.

Muchos de los seguidores de la intérprete de Monotonía señalaron en redes sociales que era un error que asistiera a un evento celebrado en un país en el que se prohíben algunos de los derechos humanos que ella defiende.