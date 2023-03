Este miércoles, a una semana del hallazgo, las autoridades niponas revelaron que no se trata de ningún objeto no identificado como podría ser un OVNI y tampoco de una mina explosiva , ya que abrieron la esfera y a su interior se encontraba vacía, por lo que también quedaron descartadas las hipótesis de posibles conspiraciones como lo era el globo chino espía.

