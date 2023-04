Más vale que estrés prevenido, pues esta nueva tendencia está comenzando a ser utilizada por tiktoker e influencers, por lo que no dudamos que se convierta en el nuevo lenguaje de las redes sociales.

Así que 045, 012, 084 y 099 corresponde a las letras J, N, L, C, no es una palabra, sino unas de las letras del nuevo abecedario.

Por tal razón que no te tome desprevenido, aquí te dejaremos todo el abecedario con su respectivo significado en este nuevo trend de números codificados, que podrás ver en todas la plataformas, ya sea en el video o en el pie de foto de la publicación.

Y es que no es uno, dos o tres números codificados, hay varios de estos en Tiktok, lo que está causando gran confusión, pero no te preocupes, tampoco es algo del otro mundo, al menos que tengas muy buena memoria y puedas retenerlos.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.