¿Quién es Bruno en la novela La Madrastra del canal de Las Estrellas?

Televisa sigue reinando en la televisión y para muestra de ello, está la novela La Madrastra, que es producida por Carmen Armendáriz para Televisa Univision, y que pone en las pantallas de los televidentes una historia de suspenso y drama, que tiene a todos fascinados. Pero sin duda alguna uno de los personajes que más ha llamado la atención es Bruno Tejada, por lo que todo mundo quiere saber quién es este personaje que hace que los espectadores vivan emociones intensas cuando ven el programa a través del canal de Las Estrellas.

Y es que Bruno no es un personaje que se pueda olvidar fácilmente pero, ¿por qué interesa tanto a todo el mundo, y quién es el actor que lo interpreta? Estas preguntas serán respondidas en este artículo, en el que conocerás más de cerca a uno de los villanos más interesantes de esta telenovela, que noche a noche ha reunido a cerca de 3.5 millones de televidentes que siguen de cerca todo el drama que han vivido Marcia y Esteban, por culpa de personajes como Bruno Tejada.

Bruno Tejada es uno de los villanos de La Madrastra y se caracteriza por ser un personaje seductor, atractivo y ambicioso, que vive de la generosidad de Esteban Lombardo; prácticamente se puede decir que Bruno es un vividor ya que la misma amistad que mantiene con Esteban y su matrimonio con Florencia le permiten mantener las apariencias, mientras sigue a la caza de mujeres adineradas para que le mantengan y él pueda seguir dándose una vida de lujos y excesos.

Además una aventura suya con Lucrecia, producto de su falta de control para mantener a raya sus deseos, terminó en el nacimiento de Rafael. Y cabe aclarar que esta aventura se dio cuando Bruno e Inés mantenían una relación, por lo que desde lejos se puede ver que estar cerca de Bruno Tejada es algo dañino, ya que es un personaje que no mide las consecuencias de sus actos, siempre y cuando él se la pase bien.

En esta nueva versión de La Madrastra el papel de Bruno es interpretado por el actor argentino Juan Martín Jáuregui, quien nació un 6 de junio de 1979 en Mar del Plata, en Argentina y que llegó a México en una estancia que estaba programada para solo 3 meses, pero que terminó siendo de 20 años en los que el actor logró consolidarse como uno de los favoritos de la pantalla chica, interpretando tanto a héroes como a villanos.

Sobre la razón por la que llegó a México a trabajar, el actor comentó para medios de comunicación que lo hizo debido a que no habían muchas oportunidades para él en su país de origen y describió las condiciones que enfrentaba allá cada vez que intentaba ganarse un papel.

"Como actor es muy frustrante cuando estás en un lugar donde no te enteras de los castings, siempre escogen a las mismas personas, si no tienes contactos, pues mucha cabida no tienes; llegué a México y tenía posibilidades de presentar mi trabajo, eso me sedujo mucho para quedarme".