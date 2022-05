En las últimas semanas, una abogada de origen latino se ha robado la atención del público y ha conquistado las redes sociales. Se trata de Camille Vasquez, la abogada que forma parte del equipo legal de Johnny Depp en su juicio en contra de Amber Heard.

Desde el inicio del juicio, Camille Vasquez comenzó a llamar la atención del público debido a las sonrisas y miradas que compartía con Depp durante el jucio. Sin embargo, sus niveles de popularidad llegaron hasta lo más alto de las tendencias cuando Camille fue la encargada de interrogar a Amber Heard.

A partir de este momento, gran parte del público comenzó a preguntarse quién era Camille Vasquez y cuál fue la trayectoria que la llevó a estar en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años.

¿Quién es Camille Vasquez?

Camille Vasquez nació en julio de 1984 en Los Ángeles, California, actualmente tiene 36 años, aunque está a punto de cumplir 37. Sobre su vida personal se ha compartido muy poco, pero se sabe que es de orígenes latinos y estudió derecho en la Universidad del Sur de California, en donde se graduó con los máximos honores.

En el 2010 realizó un doctorado en leyes en la Facultad de Derecho de Southwestern. Perteneció al bufete Manatt Phelps & Phillips LLP y, desde el 2018, se encuentra trabajando en el bufete Brown Rudnick, en donde labora como especialista en casos de difamación.

Camille Vasquez es experta en litigios de disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo. Lo que la convertía en la abogada perfecta para unirse al equipo de Johnny Depp debido a las características de esta batalla legal.

Este año, Camille fue reconocida como una de las mejores abogadas del medio con el premio Best lawyers Ones to watch 2021-2022.

Estamos a punto de conocer el desenlace del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard; aunque seguramente después de este popular caso, Camille seguirá dando mucho de qué hablar en el mundo del derecho.