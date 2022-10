¿Quién es Huacal en Quién es la Mascara?, esa es la pregunta que muchos de los fans de este programa en México se hacen este 2022, ya que el popular programa que pone a prueba a Investigadores y televidentes está a punto de regresar y en esta que será su cuarta temporada se espera que los personajes que aparezcan en la emisión enfrenten los diferentes retos que tendrán en el camino, en busca de no perder su máscara y verse obligados a revelar su identidad, al irse del show.

Desde su estreno en 2019, Quién es la Máscara ha capturado la imaginación de los telespectadores quienes semana a semana luchan por descubrir a los famosos que se encuentran caracterizados debajo de los coloridos disfraces de los personajes del programa, que ha contado con la participación de celebridades como Mario Bautista, Regina Blandón, Jose Manuel Figueroa, Rocío Banquells e incluso, Laureano Brizuela y Claudio Yarto, quienes han tenido que mostrar sus dotes de cantantes en el escenario.

¿Quién es Huacal en Quién es la Mascara México 2022?

De acuerdo con la descripción del personaje que el programa ha subido a sus redes sociales, Huacal es en donde viven los vegetales más fashion del mercado, ya que este personaje está compuesto no por uno, sino por 4 disfraces que son adorados por vendedores y clientes. Además, es considerado el alma de la fiesta y deleita a todo mundo con música y sentido del humor. Y por estas características es que será un reto adivinar qué celebridades se encuentran debajo de este personaje, ya que no será 1, sino 4.

De hecho los fans del programa ya se encuentran tratando de adivinar quiénes se vestirán de Huacal y entre los más mencionados hasta ahora se encuentran los grupos Morat o JNS, así como CNCO, agrupación que se encuentra de gira. También se mencionó que podría tratarse de agrupaciones como Pandora o Flans, e incluso hubieron personas que comentaron que serían las conductoras del programa Cuéntamelo Ya, por lo que las posibilidades son muchas y el tiempo para tratar de adivinar de quiénes se trata es poco.

¿De dónde surgió el programa Quién es la Máscara?

Este programa que se ha consagrado en México como uno de los más exitosos desde su estreno es original de Corea del Sur, pero en aquél país el show se llama King of Mask Singer y su formato es algo distinto al que se realiza en nuestro país ya que en aquél show, son dos los concursantes, que también son celebridades, quienes se enfrentan cara a cara en tres rondas de eliminación, y lo hacen usando disfraces que esconden su verdadera identidad de los miembros del panel y el público, con el objetivo de que se concentren solo en sus voces.

Por otro lado, el formato del programa en México es tomado de la versión de Estados Unidos que se llama The Masked Singer, en donde la mecánica es la misma que la de nuestro país, tanto por el número de celebridades que concursan como por el número de episodios. Esto demuestra que no solamente en México se vive un furor por este programa que reta al espectador a concentrarse en la voz de los participantes y no en su apariencia.