Si hasta el momento no has visto la exitosa serie de HBO a continuación sabrás de qué trata esta historia y por qué no debes perderte de ni uno solo de sus capítulos.

The Last of Us: De qué trata la serie y por qué debes verla

The Last of Us es la serie del momento y si hasta el momento no te has animado a verla no te preocupes, por que en este espacio sabrás de qué trata la serie y por qué debes verla, para así unirte a los más de 5 millones de espectadores que por lo menos en Estados Unidos se sentaron frente a la TV a ver la impactante historia que se narra en este drama.

Cabe aclarar que esta producción está basada en un videojuego del mismo nombre que fue lanzado al mercado hace más de 10 años para la consola Play Station 3 y que luego de obtener múltiples reconocimientos en el ámbito de los videojuegos, hace su aterrizaje en el mundo de las series en el que está teniendo un éxito sin precedentes.

The Last of Us: De qué trata la serie

La serie retrata a la humanidad 20 años después de que esta haya sido llevada casi al borde de la extinción en la que Joel, un sobreviviente de este apocalipsis es contratado para transportar a Ellie, una niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena en la que la opresión es la ley y un gobierno autoritario tiene sometidos a sus ciudadanos. Sin embargo lo que debía ser simplemente un contrabando más para el protagonista de la historia, se convierte en un viaje en el que tanto él como la niña deberán depender del uno del otro para sobrevivir.

The Last of Us: Por qué debes verla

Por que si el videojuego fue considerado como una obra de arte por su manejo de la historia y sus mecánicas, la serie está siendo considerada también como una gran adaptación debido a la forma en la que se ha desarrollado el drama en el que se viven momentos brutales y desgarradores que no dejan indiferente a nadie. Además, las actuaciones de Pedro Pascal (Narcos, Game of Thrones) como Joel y de Bella Ramsey (Game of Thrones, The Worst Witch) como Ellie son más que convincentes.

Y por si fuera poco, detrás del programa hay dos mentes creativas que garantizan que la serie sea toda una experiencia ya que se cuenta con la asesoría de Neil Druckman, el escritor y creador del juego y no está solo, ya que a su lado cuenta con un titán de la TV que es Craig Mazin cuyo anterior trabajo fue nada menos que Chernóbil, serie que en la edición 71 de los Premios Primetime Emmy recibió diecinueve nominaciones y ganó en la categoría de Mejor Miniserie, Mejor Dirección y Mejor Guion.

Además la serie cuenta con la música de Gustavo Santaolalla, compositor, músico y productor argentino quien ha ganado en dos ocasiones consecutivas del Premio Óscar a la mejor banda sonora original, siendo la primera en 2005 y la segunda en 2006 por las películas Brokeback Mountain y Babel respectivamente. Así que con esta auténtica constelación de estrellas, es imposible que te pierdas de esta serie cuyos episodios se estrenan todos los domingos a las 20:00 horas, tiempo del centro de México por HBO.