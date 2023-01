The Last of Us: ¿Quiénes son los Chasqueadores (Clickers) y por qué se les llama así?

La nueva serie de HBO The Last of Us arrancó siendo un éxito rotundo y quienes ni siquiera estaban interesados en el videojuego hasta antes del episodio 1, el día de hoy son quienes más están buscando saber todo acerca del universo que rodea esta historia, por lo que quieren conocer quiénes son los Chasqueadores (Clickers) y por qué se les llama así.

Pero antes de pasar directo a saber quién o qué son estos terribles seres tienes que saber que tanto en el videojuego como en la serie, existen diferentes tipos de infectados con el hongo Cordyceps. El primer tipo es conocido como Corredores o Runners, los cuales ya han aparecido en la serie, y la segunda fase son los Acechadores o Stalkers y sobre estas 2 fases se hablará en otro artículo pero debes saber que estas dos fases son las anteriores a los Chasqueadores o Clickers.

Estos son los Chasqueadores o Clickers en The Last of Us

Estas criaturas son la tercera fase de los infectados y son consideradas como los infectados más peligrosos y también son la segunda fase más común. Las personas que llevan más de año y medio infectadas con el hongo Cordyceps; pero la infección no termina aquí ya que después de esta fase existen al menos otras 3 de las cuales se hablará más adelante.

Regresando con los Chasqueadores o Clickers, durante esta fase el hongo ya ha infectado de tal manera a la persona afectada que su rostro ya casi ha desaparecido por completo y en su lugar se puede ver al hongo, reemplazando todo el rostro menos la boca por lo que estas criaturas sontotalmente ciegas. Estos infectados fueron vistos por primera vez en el videojuego después del primer año en el que se esparció la infección y normalmente se les puede ver junto a los Corredores y Acechadores.

¿Por qué se les llama Chasqueadores o Clickers?

Este nombre proviene de la forma en la que estas criaturas "pueden ver"; ¿recuerdas que debido al alto nivel de infección que tienen son completamente ciegos? Pues por esta razón estos seres deben hacer aterradores chasquidos con la boca para poder "ver", ya que usan la ecolocalización para desplazarse a través del entorno que les rodea. Y por este desagradable sonido se les llama Chasqueadores o Clickers, en inglés.

Y a pesar de que en el capítulo 1 muchas personas no pudieron ver a ninguna de estas criaturas, la verdad es que una de ellas estuvo presente en el debut del drama de HBO, aunque solo algunas personas pudieron ver a este temible ser. Afortunadamente una de las personas que lograron verlo lo grabaron y lo subieron a Twitter, con lo que se demostró que los Chasqueadores sí estuvieron en el debut de The Last of Us.