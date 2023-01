The Last of Us temporada 2: Confirman la segunda temporada pero, ¿de qué podría tratar (SPOILERS)?

La serie The Last of Us de HBO ha sido todo un éxito y a pesar de que apenas se acaba de transmitir el episodio 2 y el tercero está en camino, la cadena productora de este drama acaba de confirmar la segunda temporada de esta producción, por lo que los fans quieren saber de qué podría tratar. Y si tú también quieres conocer cuál será el destino de los protagonistas en la segunda entrega de la serie, prepárate para los spoilers.

Cabe aclarar que estos spoilers provienen de quienes ya han jugado The Last of Us Part 2, la continuación del exitoso videojuego que inspiró la serie, por lo que si bien la adaptación ha sido muy fiel al juego también podrían darse cambios, como el que ocurrió al inicio de la serie en el que Sarah, la hija de Joel tuvo una mayor participación que en la obra de Naughty Dog. Y antes de continuar, debes saber que a continuación sabrás cómo termina el primer juego y de qué trata el segundo.

The Last of Us temporada 2: ¿De qué podría tratar la segunda temporada (ALERTA DE SPOILERS)?

Debido a que la primera temporada de la serie abarcará todo el primero videojuego, debes saber que la segunda temporada podría tratar sobre la trama del segundo juego en el que Ellie buscará cobrar venganza luego del asesinato de Joel, quien murió luego de ser emboscado por un grupo en el cual se encontraba Abby, personaje cuyo padre fue asesinado por el protagonista del juego cuando este entró a rescatar a su protegida del laboratorio de Las Luciérnagas, en el que se iba a desarrollar la cura contra la infección.

Y este rescate se debió a que al final del primer juego, Joel había desarrollado un cariño paternal hacia Ellie por lo que al enterarse que el procedimiento para desarrollar la vacuna con base en la sangre de la chica, la mataría decidió evitar que esto ocurriera y al ir a rescatarla del laboratorio, asesinó a un médico el cual resultó ser el padre de Abby.