La separación de Shakira y Gerard Piqué, tras 12 años de relación, se ha convertido en el tema principal de medios de espectáculos alrededor del mundo. Después de la confirmación de su separación, ambos famosos han sido blanco de los paparazzis, pero tal parece que el defensa del FC Barcelona se siente cansado de tal persecución; esta vez se ha filtrado un video dónde supuestamente Piqué “rompe” el celular de reportero al ser cuestionado sobre la cantante.

La cantante colombiana y el futbolista han pedido privacidad por el bienestar de sus hijos, pero la prensa busca conocer detalles sobre su separación y se han mantenido muy pendientes de cada movimiento de Shakira y Gerard Piqué.

Fue en el programa de Univision ‘El Gordo y la Flaca’, donde el periodista Jordi Martin, uno de los paparazzis más conocidos, reveló que captó a Gerard Piqué salir de la casa de sus padres en su auto, acompañado de sus hijos Sasha y Milán, incluso aseguró para huir de la prenda, el futbolista manejó a alta velocidad y se pasó varias señales de alto.

El reportero logró alcanzar al deportista en unas escaleras del Aeropuerto de Barcelona, pero al acercarse para cuestionarlo sobre su separación con Shakira, sucedió el altercado. Piqué quiso cerrar una puerta, pero el reportero pareció sujetarla, lo que ocasionó que el defensa del FC Barcelona le quitara el celular y supuestamente lo arrojará al suelo, rompiéndolo, esto de acuerdo a la declaración de Jordi Martin.

“Les cuento que Gerard Piqué me lanzó el teléfono al suelo, y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastante desagradables. Insultos que no pudimos captar porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño”, explicó el paparazzi.