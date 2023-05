Taylor Swift , una de las artistas más importantes en el mundo que nunca se presentó en México hasta el momento, estará brindando su primera gira en el país. Será en el Foro Sol de la CDMX el próximo 25 y 26 de agosto en el marco de “The Eras Tour 2023”.

El motivo por el cual los conciertos de Taylor Swift en México serán en la segunda parte del año tiene que ver con que ya tiene fechas pactadas hasta ese momento por distintas ciudades de Estados Unidos. Se presentará en Nevada, Texas, Georgia, Tennessee, Illinois, Colorado, Washington, Pensilvania y Los Ángeles.

En esta gira está repasando los 10 álbumes de estudio que lanzó hasta el momento, motivo por el que cada concierto dura casi 3 horas. Algunas de las canciones que no faltarán son “Delicate”, “Don’t Blame Me”, “Look What You Made Me Do”, “August”, “illicit affairs” y “My tears ricochet”.

+¿Cuándo salen a la venta los boletos?

Aún no está confirmado cuándo se podrán comprar los boletos para ver a Taylor Swift en el Foro Sol de la CDMX. Se esperan novedades para principios de junio.

+¿Cuáles son los precios sin cargos?