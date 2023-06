En México comenzó a difundirse un video que tomó una persona de Las Vegas, Nevada, en el que se filma a un supuesto extraterrestre. En el mismo se puede ver a la extraña criatura con una forma similar a la humana que llamó la atención de todo el mundo.

En el video, que dura poco más de 30 segundos, se escucha que la persona que está filmando se contacta con la policía aterrorizada para contarle lo que estaba sucediendo en su propia casa. Allí describe a la figura como “un sujeto no humano muy largo que estaba en su jardín”.

“Le juro por Dios que esto no es una broma. No sé si miden 2.40 metros, 2.70 o hasta 3 metros. No sé quienés son, podría decir que parecen alienígenas“, también se lo escucha decir al hombre. Aunque las imágenes se viralizaron en las últimas horas, fueron tomadas el 26 de mayo de este 2023.

+VIDEO: Supuesto EXTRATERRESTRE en Estados Unidos se vuelve VIRAL

+¿El EXTRATERRESTRE que apareció en Las Vegas es real?

El usuario de TikTok llamado Owltreestump subió este mismo video hace unos días con los hashtag CGI y blender3d. De esta forma, todo indica que fue creado con Inteligencia Artificial.