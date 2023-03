Pumas recibirá a Pachuca este domingo en Ciudad Universitaria y ya no pueden dejar ir puntos para pelear por un lugar en el repechaje.

La fecha 12 del Torneo Clausura 2023 continuará este domingo con el duelo entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario. Ahí, los felinos se juegan la mayoría de sus cartas rumbo a una hipotética clasificación al repechaje. En caso de que dejen ir puntos, por lo apretado de su calendario, podrían quedarse demasiado lejos de los puestos de privilegio en la tabla.

Al ser un duelo de baja demanda, la afición no suele anticipar la compra de sus boletos para no pagar el excesivo cargo por servicio que cobra Ticketmaster. La buena noticia es que podrán adquirir sus entradas en las taquillas del recinto a partir de las 10 de la mañana. Con esta medida, se ahorran dinero en la compra de sus entradas, ya que no hay cargo por servicio en las taquillas del inmueble.

Bien vale recordar que el estacionamiento abrirá a partir de las 9 de la mañana, para que la gente pueda llegar, colocarse y hacer la tradicional previa de los domingos de CU. El costo de este es de 100 pesos. Por ahora, no se espera una buena entrada en el Olímpico Universitario debido al mal paso que tiene el equipo.

Será por plataforma

El encuentro entre Pumas y Pachuca se transmitirá solamente por Vix Plus, la plataforma de streaming y se paga de TUDN. La persona que no cuente con dicho servicio no podrá seguir el partido de los auriazules. Estará mucho en juego en la cancha del Olímpico Universitario, pero no será accesible para todos.