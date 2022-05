Después de tantos estira y afloje entre el guardameta mexicano, Alfredo Talavera y la directiva de los Pumas de la UNAM para conseguir su permanencia, el conjunto auriazul concluyó que no se consiguió convencer al futbolista y revelaron que este fue quien decidió no quedarse en la institución Universitaria pese a una oferta que incluía un incremento salarial importante, así lo revelaron por medio de un comunicado.

Esto provocó la percepción de que Talavera y compañía habían acabado su relación de manera armónica, pero no estuvo más alejado de la verdad después de que el propio cancerbero utilizó sus redes sociales para dar a conocer que las cosas no se habían dado como la directiva de los felinos presumía, desmintiendo el comunicado y asegurando que él no recibió la oferta de renovación por dos años con aumento salarial como ellos presumieron en dicho documento.

Por medio de su cuenta de Twitter, el cancerbero de la Selección Mexicana, dio a conocer su versión de los hechos sobre las negociaciones con Pumas, y contradijo lo que dice el propio club: "Quiero aclarar, que desde diciembre del 2021 me acerqué con la directiva para negociar mi continuidad en el equipo sin tener éxito, recibiendo la primer y única propuesta de renovación hasta febrero del 2022".

De acuerdo a lo señalado por Alfredo, este señaló que Pumas no le mostró un panorama claro hasta el pasado 10 de mayo: "Hace un par de días tomé una decisión basado en que no hubo una respuesta concreta hasta el 10 de mayo, dejando claro que de ser la propuesta que se menciona, hubiera permanecido sin lugar a dudas en esta institución", aseveró el exguardameta de los Diablos Rojos de Toluca.

Esta situación mantiene en incógnita hasta el momento sobre el rumbo que tomará la carrera de Talavera, pues de acuerdo a lo comentado por el propio arquero existen ofertas de otros equipos, pero no se ha concretado ninguna hasta el momento, y esta situación ha provocado que se generen rumores acerca de su siguiente destino en el futbol mexicano.