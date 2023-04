Pumas va a pelear hasta la última jornada. Gracias a su triunfo ante el Toluca, los auriazules se colocaron en puestos de clasificación y ya sólo depende de ellos para avanzar. Sin embargo, les toca jugar ante los dos primeros lugares de la clasificación. Por lo mismo, Antonio Mohamed, técnico del equipo, les mandó un mensaje.

“En este momento, muchos jugadores están en un pico importante mentalmente. Trataremos de que varios se suban a esa confianza. Vale ilusionarse. Soñamos con lo máximo. Esperemos poder estar a la altura”, mencionó el estratega auriazul tras el contundente triunfo que tuvieron ante los Diablos Rojos.

Los felinos no tendrán día libre y trabajarán desde este lunes con miras al duelo ante el América. No cuentan con convocados, por lo que lo harán con plantel casi completo. Las únicas dos dudas que tienen son Adrián Aldrete y Ricardo Galindo por lesión. La única alerta está en Juan Dinenno, quien no podrá jugar frente a Monterrey si es amonestado ante las Águilas.

Querétaro los puede ayudar

Al estar casi condenados a ser el último lugar del cociente, los Gallos Blancos no podrán acceder a la siguiente fase sin importar los puntos que hagan en estas últimas fechas. Por lo mismo, en caso de que se ubiquen entre los primeros 12, deberán ceder su lugar al equipo clasificado en la posición 13.