El debut de Antonio Mohamed en Pumas fue de la mejor manera debido a que pudo superó por 3-1 a Atlético de San Luis. Por otra parte, tras el encuentro, el entrenador argentino habló de los tres partidos que se le vienen a los Universitarios y envió un mensaje a Toluca, América y Rayados de Monterrey.

El conjunto Azul y Oro hasta el momento ha tenido un campeonato para el olvida y necesita una serie de resultados para poder alcanzar el repechaje de a la Liguilla de la Liga MX. Por el momento, con el entrenador argentino se quedó con los primeros tres puntos para encarar de la mejor manera los próximos tres encuentros ante los tres primeros de la tabla general de posiciones.

América, Toluca y el superlíder Rayados de Monterrey aparecen en un cierre complicado para este momento de Pumas. A pesar de esto, Antonio Mohamed no esquiva el cruce y envía un certero mensaje a los tres poderosos equipos que estará enfrentando las próximas tres jornadas.

“Toluca, América y Monterrey, los tres primeros de la Tabla, pero son retos y les podemos ganar a los tres, no tengo ningún tipo de duda; ahora, sé que podemos sufrir con los tres y vamos a sufrir, pero vamos a competir y de eso no tengo dudas”, comentó el Turco a Récord. Y agregó: “no podemos quedarnos con lo que hagamos estos partidos, sino que estos partidos son de evaluación pura; todavía no dependemos de nosotros, pero si ganamos dos de los tres que quedan podemos llegar a clasificar".

Por último, el timonel Universitario destacó que estos encuentros le sirven a él como de pretemporada para tener la información de primera mano y saber qué necesita el equipo para ir por el torneo. “Siempre un triunfo reconforta, caminamos unos cuantos pasos, pero si damos un paso en falso otra vez se desmorona todo. Estamos construyendo un castillo con naipes y debemos poner bien las piezas para llegar hasta arriba y su el domingo perdemos se desmorona todo”, finalizó Antonio Mohamed.