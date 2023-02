El Club Universidad vive horas complicadas y la fecha doble sólo les nubló la vista de lo poco bueno que mostraron al inicio del campeonato. Luego de la derrota ante Chivas, la cual fue la tercera consecutiva, tienen la posibilidad de caer de forma dramática dentro de la clasificación general. Por ahora se encuentran muy lejos de los objetivos que habían trazado.

Los felinos permanecerán la mañana de este domingo dentro de zona de repechaje, en el lugar 11. Sin embargo, están a unos cuantos resultados de irse al fondo de la tabla con los coleros. Faltará ver lo que realicen equipos como Tijuana, ya que los fronterizos los pueden dejar al límite de la reclasificación.

El problema llegará cuando las escuadras que están todavía por debajo de la tabla jueguen sus compromisos pendientes. Se trata de clubes como Atlas, Tijuana, Cruz Azul, Querétaro y Mazatlán. Por ahora, te presentamos la tabla general al momento:

Lo que sigue

Los felinos tendrán un domingo libre luego de una semana en la que no les salió nada. A partir del lunes tendrán trabajo regenerativo y será el martes cuando ya piensen en lo que será el duelo ante Mazatlán. Todo esto si es que no sucede una salida de Rafael Puente de la dirección técnica, algo que ya no luce descabellado dentro del Club Universidad.