Pumas tuvo un domingo amargo. No consiguió el resultado esperado ante Puebla, sumó cuatro goles en contra y vio nuevamente a uno de sus elementos expulsados, lo que es reflejo de la falta de concentración de sus futbolistas. Todavía es algo que no logra cambiar un cuerpo técnico que ya no está seguro en su cargo.

Gracias a la derrota frente a los camoteros, dejaron ir la oportunidad de escalar puntos en la tabla general. Se iban a colocar de forma momentánea en el octavo sitio, pero se mantuvieron en el lugar 11. Incluso, se pusieron a tiro para salir de zona de reclasificación si no ganan la siguiente fecha ante Cruz Azul.

El número mágico en el balompié nacional está en 22 unidades. Pumas tiene la mitad y siete juegos por delante, que dan un total de 21 puntos en disputa. Si consigue poco más de 11, que son los que tiene en este momento, podría pensar en el repechaje.

Lo que resta

Su problema principal pasa por los rivales a los que se enfrenta. Le quedan Querétaro, Atlético de San Luis, Cruz Azul, Toluca, Pachuca, Monterrey y América. Son tres rivales de la zona baja y cuatro que están en los mejores sitios en este Clausura 2023. Todo esto sumado a que nunca han podido ganar en la casa de Rayados y que ya llovió desde su último triunfo en Liga MX ante las Águilas en el Azteca.