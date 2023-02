El mundo cambia, evoluciona a pasos agigantados. Antes era imposible poder conocer a un deportista fuera del librito de las declaraciones de prensa. Ahora, cada vez es más común que se creen una cuenta en YouTube, Twitch o Facebook, plataformas en las que crean una comunidad, transmiten y se comunican con todos sus seguidores. Ese es el caso de David Cabrera, exjugador de los Pumas que en sus ratos libres transmite a través de la plataforma más famosa dedicada a esto. Para él, es una manera de conocer el pensamiento de las figuras públicas.

“A mí siempre me gustó el tema de ver al Kun Agüero. Obviamente, a diferente nivel, pero siempre me llamó la atención que maneja él. También entiendo, pensando y analizando, es un humor que es muy característico del futbolista. A lo mejor hay un tabú en ese sentido, tanto de medios de comunicación, afición y futbolistas. Se puede llevar de la mejor manera. Uno, como futbolista, no pierde nada haciendo este tipo de cosas. No es que le ponga más interés, pero es padre que la gente sepa cómo vive un futbolista, cómo piensa. En una forma más simple, sin tener muchas cámaras enfrente, sino algo más casero. Además, me gustan mucho los videojuegos y tengo dos hijos a los que también les encantan”, mencionó en charla exclusiva con Bolavip.

Incluso, no lo ve como un tema que le reste profesionalismo a un deportista. Al contrario, se dijo consciente de que, con responsabilidad, se puede ser jugador de futbol y streamer por igual. El caso reciente fue el de Chivas, donde rumores señalaron que a la directiva del Rebaño Sagrado no le gustó la actividad en YouTube del “Canelo” Angulo, por lo que le restó puntos para permanecer en la institución.

No es algo malo

“Yo creo que no (es una distracción). Al final de cuentas, todo está cambiando y se está globalizando. Si lo ves en otros deportes, como en Estados Unidos, hay mucha gente de la NFL y la NBA que tiene podcasts y hace streams, y no pasa absolutamente nada. Es una forma de expresarse y conocer mejor a una figura pública. Hay que ser muy considerado en los momentos. Habrá veces en las que no será prudente. Si lo manejas bien, es una bonita forma de entablar una comunicación de ida y vuelta”, finalizó.