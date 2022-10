¡Descártenlo! Hugo Sánchez revela el motivo por el que no dirigirá a Pumas

A nadie le quedan dudas de que Hugo Sánchez vivió su mejor momento como entrendor dirigiendo a Pumas, conjunto con el que conquistó dos Ligas, un Campeón de Campeones y el trofeo Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el Penta está cumpliendo diez años sin dirigir a ningún equipo, incluso rechazando hace algunos meses propuestas de equipos como Cruz Azul. Ahora, ha asegurado que no dirigirá a Universidad Nacional.

Sánchez estuvo en ESPN junto a Álvaro Morales, el cual aseguró que al próximo entrenador de Pumas le ofrecerán 600 mil pesos. De acuerdo con esa oferta, le preguntó al exReal Madrid si estaría dispuesto a dirigir a los Felinos.

"No lo haría y no por el dinero, sino por otras cosas. Aclaro que mi relación con Miguel Mejía Barón ahora es buena, en su momento hubo distanciamiento por el Mundial del 94, pero sobre ese tema, no es el momento", aseguró.

A lo que sí animó fue a opinar sobre el trabajo de Andrés Lillini, entrenador argentino que fue cesado este 5 de octubre: "Yo ya hice mi trabajo en su momento y es difícil ponerme en su lugar en este momento. Lo que sí digo es que parece que le quedó grande el plantel, prescindió de canteranos por los veteranos y el espíritu de equipo no estaba".