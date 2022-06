Por primera vez desde que dejó Argentinos Juniors, en Argentina, Nicolás Freire pudo establecerse en un equipo desde su llegada a Pumas de la UNAM, donde arribó en 2019 tras girar por las ligas de Uruguay, Brasil, Países Bajos y Ecuador. No solo eso, sino que para este Apertura 2022 tiene grandes posibilidades de convertirse en el capitán de la escuadra que conduce Andrés Lillini.

"Nosotros, respecto al capitán, hacemos una votación. Votan todos los que conforman el plantel y sí... Yo soy uno de los más longevos del plantel, de los que más años lleva. Es pensamiento libre, el que el grupo considere vamos a votar a esa persona y los que estemos alrededor vamos a acompañar. Al final, el que lleva la cinta es importante, pero los que acompañan son fundamentales", expresó respecto a el nuevo rol que podría desempeñar en una entrevista concedida a Mediotiempo.

El argentino sabe que la pasada campaña de los Pumas fue buena pese a que no pudieron coronar con un título, quedando a un paso en la Liga de Campeones de Concacaf, pues fueron derrotados en la final por Seattle Sounders. Para el Apertura 2022, sus expectativas de tener desquite son muy altas y ya dejó un aviso que ilusiona a los fanáticos.

“Vamos a ir en busca del campeonato. No se me sale, siempre digo ‘vamos a dar lo mejor, esperamos que sea una gran temporada’. Ya tengo hambre de ser campeón; como que la paciencia se me va agotando. Tenemos que querer que sea nuestro momento. Los chicos que se han sumado son buenas personas; por ahí los más viejos, los que hemos estado más tiempo en la institución, debemos demostrarles que vienen a sumar y que todos empujemos para salir campeones”, manifestó.

Freire reveló cómo superó la decepción por la final perdida

Para los futbolistas de Pumas no ha sido fácil dar vuelta la página de la final de Concachampions perdida ante Seattle. El propio Nicolás Freire reveló cuál fue su métdo para comenzar a dejar atrás ese mal trago y enfocarse en lo que viene. "Me apoyé mucho en mi familia, en mi novia, trato de apoyarme en la gente que me ha visto en lo más bajo y el que me ha visto en lo más alto. Muchas veces me aíslo completamente y hago un trabajo introspectivo, pero trato de desenchufarme completamente y justo pasó que nos dieron las vacaciones, fui con mi familia y eso me hizo salir más fuerte”, contó.