Gracias a sus actuaciones desde que llegó a México, Juan Dinenno se mantiene como uno de los jugadores más seguidos por la afición de Pumas y la gente de futbol. Ahora, lejos de la cancha, también dejó ver su rol de líder dentro de la sociedad. Aprovechó un evento especial del Club Universidad para dejar ver su gusto por la lectura, además de las palabras que dio ante algunos niños y seguidores de diversas fundaciones. La institución regaló a diversas fundaciones poco más de 1500 libros para niños y niñas.

"Para mí, y para todos, es motivador ver a tantos chicos que no tienen la posibilidad de tener acceso a libros o que deben estar en una fundación por cualquier otro motivo específico. Fuimos juntándonos en el club para ayudar a mucha gente. Es un mensaje que en el futbol, a veces, es difícil de dar. No sólo pasa por los fines de semana, el futbol es un lugar de encuentro para mucha gente. Creo que una acción de un club como Pumas, involucrado en la parte social, es de destacar. Me encantaría que se le brinde más importancia a temas como este. Creo que podemos hacer mucho bien a cierta parte de la población que no pasa por sus mejores momentos o que necesita la ayuda de todos los que podemos", mencionó antes de la entrega.

Aunque se negó a hablar de futbol, el atacante argentino le permitió ver a toda la gente una de sus otras pasiones, que es la lectura. Aclaró que espera más iniciativas de ese estilo, como regalar poco más de 1500 libros, durante los próximos meses. Por ahora, Juan Dinenno ya piensa en lo que será el duelo del siguiente domingo ante el Toluca.

No pueden fallar más

En caso de que los auriazules quieran mantener sus aspiraciones vivas dentro del Clausura 2023, deberán sacar los tres puntos ante el Toluca el próximo domingo. Los chioriceros llegan tras una racha importante de victorias, pero con ciertas dudas por los segundos tiempos que mostraron en el pasado.