En el primer torneo bajo el mando de Rafael Puente junior como director técnico, los Pumas de la Universidad Nacional han tenido un buen inicio en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX que a los jugadores les permite ilusionarse con volver a jugar la liguilla después del fracaso en el Apertura 2022.

El defensa argentino Nicolás Freire, capitán de los Pumas, apuntó que en este torneo Clausura 2023 "hemos empezado de menor a mayor, sabemos que cada partido nos presenta un escenario diferente, entonces siempre respetando nuestra idea, lo que hemos venido trabajando y hacerlo lo mejor posible dentro del campo. Al final son partidos de 90, 95 minutos que definen tres, un punto o cero puntos, por lo que cada paso que demos es importante para el objetivo final".

En entrevista para Marca Claro, Nicolás Freire habló de la buena manera en que Rafael Puente junior ha caído en los Pumas: "expresó, abiertamente con nosotros, que venía por una revancha. Nosotros también lo sentimos de la misma forma, desde nuestro lado. Lo dije antes de que iniciara el torneo, el semestre pasado fue malo en lo deportivo, en la sumatoria de puntos, entonces no queremos repetir esa historia, queremos marcar diferencia, queremos trascender... viene a empujarnos a esos objetivos, porque él también los tiene, lo ha demostrado, su cuerpo técnico lo ha demostrado. Estamos todos empujando hacia el objetivo y se siente de esa forma. Porque uno puede hacer más o menos durante la semana, pero se trabaja para que el fin de semana todos demos lo mejor, pues es el día más importante".

Respecto a los jugadores que han coincidido en el plantel de los Pumas para este torneo Clausura 2023 con refuerzos como el portero Sebastián Sosa y el mediocampista Jesús Molina, Nicolás Freire comentó que "se puede ver el plantel que tenemos ahora. Pero han venido compañeros nuevos y se han ido otros, entonces al final no te terminas de acoplar. No somos un plantel que se mantenga tres temporadas. Muchos se han ido y otros han llegado. No pongo esto como excusa, sino que con el equipo que tenemos, que sabemos es bueno, iremos paso a paso".

Así era Dani Alves en Pumas

Días después de la desvinculación de Dani Alves de los Pumas por el proceso legal que afronta en España por la acusación de agresión sexual a una mujer, Nicolás Freire recordó cómo sumaba el brasileño al plantel auriazul: "Aportó intensidad, jerarquía desde el primer día que llegó. Se notó el cambio en el ritmo de los entrenamientos, la experiencia que tiene. Aprendimos mucho en muy poco tiempo. La humildad que mostró, se sintió uno más del equipo desde el inicio".