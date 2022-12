Pumas es uno de esos equipos que no deja a nadie indiferente. Y es que los Universitarios pueden presumir de su grandeza por intangibles muy valiososo como su popularidad, su historia, su afición incondicional o la cantidad de títulos conseguidos en la Liga MX.

Sin embargo, los del Pedregal también se diferencian del resto de los equipos por un aspecto muy particular: su playera. La indumentaria de Pumas siempre da de qué hablar y esta vez no ha sido la excepción, a pesar de que no les trajo demasiado suerte.

Se trata concretamente de su tercera equipación en el Torneo Clausura 2022, la cual se inspiró en la pista de tartán del Olímpico Universitario. Su diseño no pasó desapercibido fuera de México y se ganó un lugar en la votación de las mejores playeras del mundo.

El sitio que la nominó es Footy Headlines, el cual se especializa en camisetas de futbol. El medio nominó la tercera equipación de Pumas en su sitio web, donde compite con las indumentarias de otros equipos que sorprendieron a todos por su interesante diseño.

Si bien la playera terracota fue objeto de críticas en su momento, lo cierto es que fue una de las más vendidas y se agotó poco después de su lanzamiento. Ahora la receptividad es completamente distinta e incluso la sitúan a la par de la primera equipación del Milan o Barcelona.