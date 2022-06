Luego de las bajas registradas en la filas de los Pumas de cara al torneo Apertura 2022, entre ellas las de Alfredo Talavera, Alan Mozo, Sebastián Saucedo, Washington Corozo y Rogerio de Oliveira, llegó como refuerzo el delantero César el Chino Huerta, un fichaje qué generó, críticas y preguntas como ¿por qué llegó a club Universidad Nacional? ¿Quién lo pidió?

Ante esos cuestionamientos, el argentino Andrés Lillini, director técnico de los Pumas respondió lo siguiente en una entrevista con Fox Sports: "Lo de (César) Huerta fue un pedido personal que hice. Más allá de la negociación de Alan Mozo que no sé cómo fue, yo a Huerta lo había pedido que me lo trajeran se vendiera Alan o no se vendiera Alan, era un jugador que yo vengo siguiendo".

Sobre las opciones que presentó para suplir en la portería a Alfredo Talavera y tener en competencia por la titularidad a Julio González, Andrés Lillini reveló que: " yo a la dirigencia le había pedido dos porteros, uno era Gil (Alcalá) y otro que está en otro equipo. La dirigencia hizo el esfuerzo, el que más rápido pudo poner sobre la mesa y arreglar fue a Gil (Alcalá)".

Adrián Aldrete llegará a Pumas

Entre los rumores de contrataciones para el torneo Apertura 2022, se ha mencionado la intención que los Pumas tendrían por fichar a un lateral: ya se manejó la posibilidad de la llegada de Raúl el Dedos López procedente del Toluca, el regreso de Idekel Domínguez, jugador de Necaxa, o la incorporación de Adrián Aldrete, aún con Cruz Azul.

En medio de las críticas como las que lanzó Luis García, Andrés Lillini reveló que Adrián Aldrete es un jugador que le interesa. "Lo conozco muy bien, desde los 14 años. Estamos esperando una respuesta de él. Hay un acercamiento con el futbolista", comentó el director técnico de Pumas en entrevista con ESPN.