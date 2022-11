A través de sus redes sociales, un reconocido jugador confirmó que no estará con Universidad para el Clausura 2023.

Después de un Torneo Apertura 2022 para el olvido, Rafael Puente del Río tomó las riendas de los Pumas de la UNAM con quien ya se encuentra en Acapulco realizando sus trabajos de pretemporada. Para encarar el Clausura 2023, el nuevo entrenador encara una importante reestructuración de plantilla que incluye varias bajas y también la llegada de algunas caras nuevas.

Horas atrás, exentrenador de Atlas platicó con Bolavip desde el lugar de los hechos y reconoció a algunos de los futbolistas que no entran en sus planes para la próxima Liga MX. Uno de ellos, canterano con 14 años de vinculación con la institución, lo ha confirmado en las últimas horas con una emotiva despedida.

A través de su cuenta de Instagram, Jerónimo Rodríguez ha comunicado que no seguirá siendo futbolista de Universidad Nacional y tomará nuevos rumbos en su carrera, los cuales aún se desconocen. El lateral izquierdo no había tenido protagonismo en el último semestre, y ya había sido informado que no entraría en los planes de la nueva dirección técnica.

“Después de 14 años de mi vida en esta gran institución me toca continuar con mi pasión por el futbol en otros caminos. Agradezco al Club Universidad y les deseo lo mejor a todos y cada uno de los que tuve el orgullo de conocer y la suerte de convivir con ellos durante este tiempo. Desde jardineros, diferentes cuerpos técnicos, doctores, utileros, gente de cocina, personal de oficina y afición”.

“Me llevo el puma conmigo y así se quedará para siempre, pero como profesional que soy, me toca defender otros colores y lo haré con el mismo entusiasmo, ética y profesionalismo que lo hice en Pumas. Gracias por todo y por tanto. ¡Goya!”, escribió Jero junto a una imagen suya portando el jersey Felino.

Los números de Jerónimo Rodríguez en Pumas UNAM

Periodo: Enero de 2020 - Noviembre 2022

Partidos jugados: 57 (42 como titular)

Minutos disputados: 3697

Goles anotados: 2