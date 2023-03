Pumas perdió ante Puebla después de que parecía un encuentro de trámite tras su primer gol. Sin embargo, una barrida a destiempo de Héctor Ramírez los dejó en inferioridad numérica. Desde el banquillo no hubo un cambio trascendental para poder aguantar el marcador y los enfranjados le dieron la vuelta en dos minutos. Al final, el marcador fue 2-4 en favor de la visita.

Ya con la fecha diez finalizada, la Comisión Disciplinaria infirmó el reporte de sancionados que dejó cada uno de los cotejos de este fin de semana. Ahí, el nombre de Héctor Ramírez apareció en rojo junto con su sanción, la cual será de dos partidos. Por lo mismo, no estará disponible ante Cruz Azul y Pachuca.

Las alarmas están encendidas en el Pedregal, ya que Adrián Aldrete no entrenó la semana pasada y todavía no se sabe si estará disponible para este partido. Por lo mismo, Alek Álvarez podría aparecer este sábado en la cancha del estadio Azteca. Sin embargo, no es un lateral natural, por lo que desconoce algunos aspectos de la posición.

Depende mucho

Rafael Puente no dejará su cargo esta semana previo al duelo ante los cementeros. En caso de una derrota, es bastante probable que deje la silla técnica del Pedregal. Enfrente estarán Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez, los dos elementos que eran la primera opción de Pumas y que no llegaron por diferencia de dinero.