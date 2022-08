Dani Alves no está dando su mejor nivel en Pumas UNAM, por lo que el ídolo de la institución dio su opinión.

El Club Universidad Nacional está decepcionando a propios y extraños en el Torneo Apertura 2022 de Liga MX, por lo que los fanáticos están siendo muy crueles con la plantilla y el cuerpo técnico. Uno de los jugadores más criticados es, sin dudas, Dani Alves, quien arribó a la institución de cara al último mercado de pases y representa una enorme inversión económica. Pero por ahora no ha dado su mejor nivel...

El brasilero es uno de los mejores futbolistas de la historia, pero hasta el momento está dejando que desear en Ciudad Universitaria. Es por eso que Hugo Sánchez, uno de los máximos ídolos en la historia del club Auriazul, le envió un consejo a Andrés Lillini sobre dónde debe colocar al 33 en el campo de juego. ¿Lateral derecho? ¿Mediocentro defensivo? No, en otro sitio.

En programa de ESPN, el Pentapichichi señaló: "Es un privilegio tener a Dani Alves en Pumas y hay que saberlo utilizar. Que se hable mucho es por lo importante que es, por la fama, por el talento, lo que hay que hacer es buscar la manera de solucionar en equipo lo que está fallando. Hay que resolver situaciones defensivas, es que no nos anoten, y luego la creación de juego. Luego utilizar a Dani Alves en una posición que se note, entre pases y centros, no he visto a alguien que los dé como él".

"Yo creo que a Dani lo tenemos que utilizar en una zona que no se desgaste, en una zona en donde el equipo necesite de él, no para defender, sino para mantener un juego de construcción y de ataque. Podría ser utilizarlo de carrilero por derecha o medio por derecha, que pueda ayudar a defender, que te ayude a entrar, centrar y buscar con peligrosidad el área enemiga", explicó.

Por último, el ahora analista de futbol reveló que tuvo una plática privada con Dani Alves. "Tuve la oportunidad de charlar con él, si yo fuera el entrenador de Pumas yo te pondría en… y cambiamos de tema", sentenció Hugo Sánchez. ¿Podrá Andrés Lillini sacarle más jugo al brasilero o seguirá poniéndolo en posiciones que no favorecen al equipo?