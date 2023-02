Joaquín Beltrán no descarta volver a Pumas

Una de las voces autorizadas dentro del mundo de Pumas es la de Joaquín Beltrán, bicampeón con los colores azul y oro en los mejores años de la institución. Por lo mismo, ahora que los felinos se mantienen como una incógnita, nadie mejor que el “Capitán” para poder analizar estos primeros cuatro partidos que lleva el plantel.

“Los he visto bien. Se han hecho fuertes en casa. Van de menos a más. El partido con Juárez les costó mucho. El hecho de que su rival se quedara con un hombre menos les ayudó mucho para dar la voltereta. Luego aprendieron de lo que pasó en Santos. Ante León los vi sólidos y contundentes. Con Tijuana entendieron los tiempos del partido para sacar un punto valioso. Ahora viene Atlas en casa. Pumas tiene que hacer valer la localía. Hasta el momento me ha gustado lo que he visto”, mencionó el histórico del Club Universidad.

Más que banquillo, a Beltrán le gustó más el trabajo de escritorio cuando se retiró. Estuvo en la directiva del Querétaro cuando lograron traer a Ronaldinho y llegaron a una Final, además de conseguir una Copa MX. Para él, el trabajo de Rafael Puente es bueno. Manifestó que lo tiene considerado como un hombre de trabajo, por lo que los resultados se le darán.

El visto bueno

“Conozco a Rafa y sé que es un tipo que se prepara, trabaja y tiene una idea clara. El chiste es que las cosas salgan bien dentro del terreno de juego. Fue un tema porque se hablaron muchos nombres y dio la impresión de que se quedaron con la última opción. Tiene un cuerpo técnico joven y hasta el momento va bastante bien. Ojalá logre consistencia”, añadió.

Pese a que se mantiene como comentarista y con otros proyectos personales, Beltrán no descartó volver en algún momento a Pumas. Durante la gestión de Rodrigo Ares de Parga se le presentó la oportunidad, pero no se concretó por alguna cuestión. Por ahora, no cerró la puerta para retomar la propuesta más adelante.

“Me encantaría. Evidentemente hay tiempos, momentos y proyectos. Nunca lo descarto. Es un cariño y un agradecimiento tremendo al Club Universidad. Si en algún momento hay una posibilidad, y los tiempos son buenos y hay alguna posibilidad, yo feliz de la vida. Ya veremos qué depara el destino”, finalizó.