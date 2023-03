Jonathan Lazcano pide no dejar de creer en Pumas Femenil

Luego de no poder vencer al Puebla en la cancha del estadio Olímpico Universitario, Jonathan Lazcano, estratega del equipo femenil del Club Universidad, dejó claro que su fe está intacta para lograr los objetivos. Si bien es cierto que los resultados positivos se le niegan todavía, recalcó que no es momento de bajar los brazos, sino de unirse y remar en unión para sacar los tres puntos en los siguientes encuentros. También dejó claro que no le preocupa, por ahora, el cierre complicado que tienen.

“Antes de preocuparme por Monterrey y América, que son equipos muy importantes, tenemos que pensar en Atlas. Debemos ir partido a partido, momento a momento. Creo firmemente en el aquí y en el ahora. Hay que ser consistentes en las ideas y creo que hay que meter el gol y cuidarnos un poco más en el tema defensivo. Creo que hay que seguir exigiéndonos y seguir creyendo”, dijo.

Pumas tendrá que cambiar la página rápido y tratar de recuperar a la mayor cantidad de futbolistas si quiere alcanzar puestos de Liguilla. Tienen una oportunidad inmejorable la siguiente fecha ante el Atlas, uno de los equipos con el que tiene competencia directa por un boleto en la fiesta grande del fútbol mexicano femenil.