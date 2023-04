Los felinos necesitan salir a ganar el partido para no depender de otros resultados, por lo que pondrán toda la carne en el asador.

No hay mañana para Pumas. Esta noche se meterán a la casa de Rayados, el estadio BBVA, con la firme intención de sacar los tres puntos para olvidarse de mirar otros resultados. En caso de un empate o una derrota, deberán supervisar el marcador del Atlético de San Luis y lo que haya pasado un poco más temprano con Puebla y Tijuana.

Por lo mismo, y dado que el funcionamiento del equipo rindió de buena forma en los últimos dos cotejos, Antonio Mohamed apunta a repetir la alineación. Iría con Julio González, Pablo Bennevendo, Alfonso Monroy, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, José Caicedo, Ulises Rivas, Juan Dinenno, Gustavo Del Prete, Eduardo Salvio y César Huerta.

Sólo algún percance en la activación previa del hotel o el calentamiento en la cancha del estadio BBVA permitiría al cuerpo técnico hacer alguna modificación sobre la hora. Los universitarios buscarán su primera victoria de la historia en la cancha del estadio BBVA. Desde que se inauguró, tienen ocho partidos y ocho derrotas.

Su otro juego

Si logran sacar los tres puntos ante Monterrey, y Necaxa no le pega a Toluca en el Nemesio Diez, los auriazules habrán escalado un puesto más en la tabla de cocientes. De estar en el lugar 15, aspiran a finalizar en el 13. Dependerá de ellos y su rendimiento el próximo semestre para alejarse y que no se les vincule con los equipos que pelearán por no pagar la multa.