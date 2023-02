Parece que la paciencia empieza a terminarse entre los aficionados de Pumas, pues la derrota ante Necaxa deja en claro que el equipo sigue sin poder hacerse fuerte fuera de casa. Sin embargo, esta racha de no poder ganar se sigue extendiendo y Rafael Puente no parece encontrar una solución para ella.

Las rachas nunca son eternas, pero en el caso de los Universitarios parece que hay una que se hace cada vez más difícil derribar. Aunque con la caída de ayer ante Necaxa quedó en claro que a los Auriazules les está costando mucho sumar de a tres fuera de casa en este Clausura 2023, no es algo exclusivo de este torneo.

Es que, al mirar los números de Pumas fuera de casa, los aficionados empiezan a perder la paciencia. Al analizar las estadísticas del conjunto del Pedregal en condición de visitante, se puede observar que llevan un buen tiempo sin ganar: suman 18 partidos de sin poder ganar al salir del Estadio Olímpico Universitario.

Obviamente, esta cifra no tiene tanto que ver con el paso de Rafael Puente del Río, que lleva tres derrotas y un empate en condición de visitante. Esto claramente no tiene contenta a la afición que esperaba ver un conjunto universitario mucho más competitivo en esta nueva edición de la Liga MX y que hasta ahora no lo ha podido disfrutar.

¿Cuándo fue la última vez que ganó fuera de casa?

Para recordar la última victoria de los Universitarios en condición de visitante, hay que remontarse al 3 de abril del 2022, cuando al visitar a los Bravos de Juárez consiguieron vencerlos por 1-0 con un gol de Diogo de Oliveira. ¿Podrán romper la racha durante este torneo o seguirán estirando los duelos fuera de casa sin ganar.