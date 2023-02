En el encuentro correspondiente a la séptima jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX, el Club Universidad Nacional cayó 3-1 en su visita al Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Con este resultado, el equipo dirigido tácticamente por Rafael Puente Jr. alcanzó los cuatro partidos sin conocer la victoria y su segunda goleada en contra consecutiva. Algo que preocupa.

El tempranero doblete de Edgar Méndez liquidó las aspiraciones de Pumas UNAM, que salió al duelo totalmente desconcentrado y lo pagó muy caro. Nicolás Freire descontó en el cierre del primer tiempo y le devolvió la ilusión a los del Pedregal, pero Agustín Oliveros estableció cifras definitivas y no dio lugar a la remnotada. Por eso, algunos jugadores universitarios se fueron muy frustrados...

El más claro ejemplo es Juan Ignacio Dinenno, un futbolista que se ha vuelto un referente del plantel y es el favorito de la afición. Con 5 goles en lo que va del campeonato es el máximo anotador de la Universidad y pelea por el título de goleo, pero mucho no lo están acompañando sus compañeros. El equipo no responde y él, competitivo como pocos, no está a gusto con la situación.

Luego de que Fernando Guerrero Ramírez pite el final del partido, el atacante argentino saludó a varios compañeros y rivales con total decepción y se dirigió lentamente hacia un sector del campo de juego en el que no había nadie, para estar un momento a solas. Se sentó en cuclillas y miró el suelo por algunos segundos, seguramente buscando razones de por qué no está obteniendo los resultados deseados.

Más tarde, Dinegol regresó hacia donde estaban sus compañeros y se sumó a último momento al tradicional Goya entre jugadores y afición universitaria, consciente de que es un momento en el que no debe ausentarse nunca. Aún así, debido a la frustración de una nueva goleada, lo hizo con claro desgano, se dio media vuelta y se marchó al vestidor.