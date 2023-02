No hay mañana para Pumas. En medio de una turbulencia general dentro del Club Universidad, lo único que les puede dar calma es un triunfo ante Chivas y un estadio repleto. Por otro lado, César Huerta jugó con la Sub-20 de los felinos y anotó. Además de que ya no habrá venta de boletos esta noche y se espera lleno en CU.

Boletos agotados

El Club Universidad, a través de sus redes sociales, dejó ver que el boletaje está agotado. Por lo que ya no se pueden conseguir ni en Ticketmaster ni mucho menos en taquilla. Consecuentemente, se espera que el recinto se llene esta noche gracias a la participación de la gente de Chivas, ya que la parcialidad auriazul no está del todo feliz con su equipo.

Chivas, con racha negativa

Para nadie es una sorpresa las rachas en el futbol. Hay algunas extraordinarias como las que tenía Pumas en Guadalajara antes del 2018, la cual rompieron al ganar dos cotejos de forma consecutiva. Sin embargo, hoy toca hablar de lo que pasa cuando las Chivas llegan al estadio Olímpico Universitario, terreno que les trae malos recuerdos.

La última victoria del Rebaño Sagrado en la capital ante Pumas sucedió el 27 de julio del 2014, cuando ganaron por la mínima diferencia dento del torneo Apertura 2014. Sin embargo, si se intenta encontrar otro triunfo de los tapatíos en CU, hay que irse hasta el 2004. Por lo tanto, en 18 años apenas cuentan con un triunfo.

Huerta jugó y anotó

Uno de los grandes ausentes por parte de Pumas para el juego de esta noche es César Huerta, quien vio la tarjeta roja en el partido ante Necaxa. Como siempre pasa, los elementos que no son elegibles dentro de la Liga MX, participan ese fin de semana con el plantel de la Sub-20. Justo ahí fue donde se destapó con una anotación en la derrota de la categoría 2-3 ante Chivas.

Pese a que se rumoró que existía la posibilidad de apelar su tarjeta roja, ya que Rafael Puente consideró que no era para tanto, esto no sucedió. El "Chino" fue uno de los hombres más importantes de Pumas en el estadio Victoria, pero su esfuerzo no sirvió de mucho ante un Necaxa que hizo tres tiros y metió tres goles.