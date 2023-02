Pumas vive horas tensas mientras prepara su siguiente duelo de Liga MX. Los resultados positivos aún no llegan y parece que se le puede agotar el tiempo al proyecto. Sin embargo, por ahora no se visualiza un cambio de estratega. Es falso que ya hablaron con algún otro entrenador para suplir a Rafael Puente.

Se queda, por ahora

Bolavip logró saber, contrario a lo que se publicó en otro sitio, que la directiva de Pumas no ha hablado con ninguno de los personajes antes mencionados y no planea cambiar de entrenador. Sin embargo, bien vale aclarar que es una urgencia ganar en Mazatlán. Si no logran revertir los resultados negativos y sumar en la tabla, ya podrían pensar en algún movimiento en el futuro.

Dinenno ya le marcó a todos

Juan Ignacio Dinenno, uno de los estandartes del Club Universidad, llegó a una marca importante el pasado fin de semana. Con su gol ante Chivas, el "Comandante" ya le anotó a todos los equipos de la Liga MX. El Rebaño Sagrado era el último que se le había negado, pero con su cabezazo a pase de Pablo Monroy se anotó otra marca a la lista.

Números a favor

Por los duelos recientes, las noticias de estadísticas no favorecían a Pumas. Sin embargo, ante Mazatlán, los números juegan de su lado. Y es que, desde su creación, Mazatlán nunca ha podido vencer a los auriazules en un partido oficial. Tienen una derrota y cuatro empates, algo que podría ser un presagio de lo que sucederá este viernes.