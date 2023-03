Pumas ya tiene que cambiar el chip. Deberán dejar atrás lo que pasó en el encuentro ante Puebla para pensar en lo que será su siguiente rival. El siguiente fin de semana se medirán al Cruz Azul, equipo que dirige Ricardo Ferretti y que tiene de auxiliar a Guillermo Vázquez, los últimos dos estrategas que hicieron campeones a los felinos.

Ferretti, con cariño por Pumas

Uno de los hombres más queridos y recordados en Pumas es Ricardo Ferretti, estratega que actualmente dirige a Cruz Azul, pero que estuvo cerca de llegar al Pedregal antes del nombramiento de Rafael Puente. Por lo mismo, el técnico dejó claro lo que siente por el conjunto auriazul, pero sin perder el respeto por la institución que hoy defiende.

“Uno no es de palo. Pasé 17 años en Pumas, hay un cariño recíproco, pero somos profesionales. No me voy a dejar ganar ni ellos tampoco, vamos a buscar el triunfo. Qué pregunta tan complicada, pero buena. Ya hay una persona en el puesto y yo estoy en esta institución, hay que ser respetuoso. Es una buena pregunta, pero sería perjudicar a alguien y no quiero afectar a nadie, repito es una buena pregunta, pero se va a quedar sin contestación”, dijo.

Erik Lira podría dejar caja

El interés que tienen en el futbol italiano por Erik Lira no pasará desapercibido por la directiva de Pumas. Bien vale recordar que tienen todavía el 20% de sus derechos federativos. En caso de que el mediocampista salga en venta definitiva, cierto porcentaje irá a las arcas del Club Universidad.