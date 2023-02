Pumas y Rafael Puente tienen una cita con la historia. Luego de hacer la heróica en Tijuana para conseguir un punto, recibirán al Atlas en la cancha del estadio Olímpico Universitario con la obligación de sacar los tres puntos para no perder los sitios de privilegio dentro de la tabla general. Sin embargo, también hay otras noticias en este sábado cuatro de febrero.

Nicolás Freire, la incógnita

El central argentino se mantiene como duda de cara a lo que será el compromiso de la fecha cinco del Clausura 2023. Será este sábado cuando la duda salga ya que veremos si concentra o no con el resto de sus compañeros. En caso de que no esté habilitado por el cuerpo médico para jugar, Ricardo Galindo podría ocupar su lugar.

Sebastián Sosa, fascinado con Pumas

En charla exclusiva con Bolavip, Sebastián Sosa, arquero uruguayo de los auriazules, se dijo encantado por la estancia que lleva en Pumas. Se deshizo en elogios hacia su nuevo entrenador, Rafael Puente. Habló del tema de la presión y lo que significa volver a jugar en un equipo grande dentro del continente americano.

Encuentro ante Atlas

Los aficionados que acudan al estadio Olímpico Universitario este domingo para el partido ante el Atlas, podrán comprar sus boletos en las taquillas del recinto a partir de las 10:00 AM. Bien vale recordar que el Fan ID no será obligatorio todavía, pero no está de más ya tenerlo para evitar retrasos innecesarios en el Pumas vs Chivas.