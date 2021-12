El Club Universidad Nacional estuvo realmente cerca de dar el golpe en el Estadio Jalisco y clasificar a la gran Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX. No por juego, ya que Atlas hizo su tarea y demostró que merecía pasar de ronda, sino porque se encontró con un gol en los minutos finales y luego la fortuna no jugó de su lado en una jugada que podría haber cambiado el rumbo de la serie. Obviamente hacemos referencia al codazo sobre Juan Ignacio Dinenno.

El árbitro del encuentro, Jorge Antonio Pérez Durán, la revisó en el VAR y decidió no cobrar penal, aunque parecía ser lo más lógico. Si el Auriazul marcaba esta pena máxima, entonces decretaba su pase a la Final y hoy estaría preparándose para una revancha con León, equipo que lo dejó sin título en el Guard1anes 2020. Sin embargo, esto no sucedió y hoy Pumas UNAM está de vacaciones, algo que realmente disfrutó Álvaro Morales.

El polémico periodista deportivo siempre lanza algún dardo que otro a la Universidad, y por supuesto que celebró su eliminación. Luego de la derrota en la Ida había tuiteado: "Jajajajajajajajajajajaja. Tomen esa, cachuncitos. Un equipo malo y sin buen trabajo. Así los pumas. Solo viven los cachuncitos para ganarle a su padre América". Como era de esperarse, volvió a hacer su aparición tras el juego de Vuelta.

En esta ocasión, el comentarista de ESPN se grabó en un video para reírse de Pumas UNAM: "El Puma no tiene mujer, el Puma no tiene marido, no tiene filosofía, no tiene mística, no tiene trabajo, es un equipito chiquito, eso es el Puma; lo que sí tiene es un padre que se viste de amarillo contra el cual se crecen, pero se les acabó las circunstancias, los rivales débiles y la suerte".

"No fue Juárez en donde se agregaron una fuerte cantidad de minutos y anotaron al cinco, no fue el Cruz Zaul en modo cruzazuleada, no fue Tijuana que le regaló un gol, no fue Toluca que llegaba con nueve partidos sin ganar, no era el América que llegaba con cuatro partidos sin victoria, ahora fue el Atlas, pero pobres cachuncitos se habían ilusionado. Chiquititos, no lloren, maúllen mejor", señaló Alvarito.

Ahí no quedó todo, ya que Morales lanzó otros tuits en contra del Auriazul: "Los Pumas deben jugar en el ascenso. Ese es su nivel. Siempre ha sido un equipito. Chiquito. Diminuto. Minino. Mentira histórica. Ni azul ni oro. Con una afición de contentillo y que jamás exige. Un equipito malo y sin trabajo".