Lo que debes saber si vas al Pumas vs Atlas en el estadio Olímpico Universitario

Pumas tiene una cita importante este domingo en el estadio Olímpico Universitario. Reciben a un Atlas que no llega en su mejor versión, además de que su clasificación a la siguiente fase depende de no perder puntos en calidad de local. Sin embargo, los aficionados siempre tienen dudas respecto a la apertura de puertas, horarios de taquillas y si piden o no el Fan ID.

¿A qué hora abren la taquilla del estadio Olímpico Universitario?

Para fortuna de todo el pueblo azul y oro, casi siempre se pueden conseguir boletos en la taquilla para no pagar el cargo por servicio de Ticketmaster. Las taquillas abren a las 10 de la mañana. Siempre se hacen demasiadas filas en la taquilla que está en la entrada de la pantalla, pero también hay boleteras del lado de Palomar, mismas que siempre están vacías.

¿Piden FAN ID en los partidos de Pumas?

Pese a que hay muchos rumores respecto a la nueva identificación que tiene la Liga MX para el ingreso al estadio, todavía no será un requisito obligatorio. Será en el siguiente encuentro que tenga Pumas de local cuando ya nadie podrá ingresar sin el Fan ID. Al menos esa es la información que se tiene hasta el momento y podría cambiar.

¿Se puede pagar con tarjeta en CU?

Otra de las novedades que no tiene mucho tiempo que se implementó es el hecho de que ya se puede pagar con tarjeta de crédito dentro del recinto. Por si los vendedores no tienen cambio o la afición no cuenta con efectivo, hay elementos que van con una terminal y cobran por la transacción de cerveza, refresco y todo lo que se vende en el inmueble.