Lo que debes saber si vas al Pumas vs Atlético de San Luis

Pumas tiene una última llamada este domingo ante el Atlético de San Luis. No hay mañana si lo que quieren es meterse en la pelea por el repechaje. Tienen que ganar para obtener tres puntos que les permitan soñar todavía con la clasificación. Además, será la presentación de Mohamed ante su nueva casa y afición.

Para toda la gente que planee asistir a dicho cotejo, hay algunas recomendaciones que podemos hacer desde la experiencia de Bolavip para mejorar su experiencia dentro del Olímpico Universitario y en la previa. De entrada, los estacionamientos abren a partir de las nueve de la mañana.

Las taquillas abren a las 10:00 AM y ahí se pueden conseguir los boletos sin el famoso cargo por servicio de Ticketmaster. Muchos aprovechan esta opción, aunque desde las 11 de la mañana pueden llegar a saturarse. Otros de los consejos que se pueden dar para tener una buena experiencia es el de no llevar cinturones ni audífonos de cable, ya que no los dejan pasar.

Ganar o ganar

A los auriazules ya sólo les funciona sumar tres unidades. En caso de que no lo hagan, aún no estarían eliminados de forma matemática, pero sí virtual, ya que luce como una misión imposible que le puedan ganar a Monterrey y América en calidad de visitante. El balón rodará en CU en punto de las 12 del día.