Pumas vivió una fiesta en el estadio Olímpico Universitario. Aprovecharon el debut del "Turco" Mohamed y obtuvieron los tres puntos ante el Atlético de San Luis. El encuentro también funcionó para ver nuevamente un gol de un futbolista mexicano en el Pedregal, ya que Julio González, el portero, fue el último compatriota que anotó para la institución.

Sin embargo, pese a la alegría con la que se fue el pueblo azul y oro, la realidad es que todavía están lejos de los puestos de privilegio en la tabla general. Por lo mismo, hay partidos a los que la gente de Pumas deberá estar atenta para que su equipo siga con posibilidades reales de avanzar a la siguiente fase.

Para la Jornada 15, los duelos en los que deberán poner atención son los siguientes: Atlético de San Luis vs FC Juárez, Necaxa vs Puebla, Atlas vs Querétaro y Monterrey vs Santos. Necesitan que los potosinos, camoteros, gallos y guerreros no sumen tres unidades. Todo esto independientemente de que saquen la victoria ante el Toluca.

Lo que sigue

Los felinos tendrán una semana más de trabajo bajo las órdenes de Antonio Mohamed y será el siguiente domingo cuando reciban al Toluca en casa. Gracias al triunfo ante el Atlético de San Luis, las esperanzas de un repechaje siguen latentes.