Uno de los platillos más emocionantes dentro de la fecha doble de este Clausura 2023 es el duelo entre Necaxa y Pumas. No sólo está el morbo en el banquillo, donde Andrés Lillini se medirá a su exequipo, sino que ambas escuadras llegan necesitadas de un resultado positivo si no se quieren marginar más dentro de la clasificación.

Para lo mismo, Rafael Puente recuperará a dos jugadores que lucen vitales dentro de su esquema. Se trata de Eduardo Salvio e Higor Meritao, quienes dejaron atrás sus diversas cuestiones que los alejaron de las canchas y apuntan a ser titulares ante los hidrocálidos. El argentino está recuperado de su lesión, mientras que el brasileño ya pagó su juego de suspensión.

Aún no se tiene claridad respecto al once que pondrá Rafael Puente en el estadio Victoria, ya que aún existen algunas dudas en la zona baja. En el ataque parece estar más claro, ya que Juan Dinenno, Gustavo Del Prete, Eduardo Salvio y hasta Diogo de Oliveira lucen como inamovibles, más allá de que el brasileño no tuvo un buen desempeño ante Tigres.

La dupla titular

Para la mitad del campo, Higor Meritao y Jesús Molina volverían a ser la pareja titular, pero la duda real está en la defensa central y la lateral por derecha. Darle de nuevo la confianza a Ricardo Galindo o probar con Pablo Bennevendo, mientras que aún no luce claro quién puede ser el compañero ideal de Arturo Ortiz en la central. Si Jonathan Sánchez o el capitán Nicolás Freire.