Pumas comienza a vivir una fuerte reestructuración luego de que haya vivido un fuerte fracaso tras no poder pasar al repechaje, por lo que hay varios jugadores que podrían decir adiós. Por otro lado, hace unos instantes Leo López confirmó que abandona el conjunto Universitario con una emotiva despedida.

El inicio de la temporada 2022-2023 no fue de lo mejor debido a que finalizó en la décimo sexta posición luego de que hayan llegado jugadores de Clase A como Eduardo Salvio y Dani Alves. Sin embargo, el Azul y Oro no cumplió con las expectativas, por lo que Andrés Lillini fue el primero en abandonar la institución Universitaria.

Por otro lado, lo que aún faltaba por saber era en relación a la continuidad de diversos jugadores debido a que hubo una gran cantidad de elementos que no estuvieron a la altura de la circunstancias. Uno de los primeros que comenzó a escucharse para irse fue Leo López quien hace unos instantes se despidió de Pumas en sus redes sociales.

“Es momento de cerrar este ciclo que para mí fue el mejor de toda mi carrera, este club siempre va significar muchísimo, afición cuerpo técnico y todos los que siempre estuvieron conmigo siempre los llevaré en el corazón, me duele muchísimo no llevarme un campeonato porque son una afición increíble, solo me queda decirles gracias por todo. ¡¡Goyaaaa!!”, expresó en su cuenta de Instagram.