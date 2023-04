El defensor central de los auriazules reconoció que no sólo habrá unidades en juego en estos últimos partidos que les quedan del Clausura 2023.

Uno de los elementos más señalados en los últimos meses en Pumas es Nicolás Freire. Al central argentino lo nombraron capitán durante el ciclo de Andrés Lillini, sin embargo, su rendimiento no logra convencer a la parcialidad auriazul. Por lo mismo, y ahora que llegó un estratega que seguro moverá las cosas en el verano, el zaguero reconoció la importancia de los partidos que les quedan no sólo por el hecho de la clasificación, sino porque también puede estar en riesgo su continuidad.

“Nos comprometemos nosotros a que estos cuatro partidos logremos sacar la mejor versión que tenemos. Ya llegó un técnico con mucha experiencia, con mucha jerarquía. En cada club en el que estuvo acá, dejó su huella. Sabemos que va a ser así. También es responsabilidad nuestra. Ahora viene un partido de local con nuestra gente. Vamos paso a paso, pero nos tenemos que jugar la vida y la profesión”, dijo.

Por el mismo nivel que sostiene actualmente, el argentino dejó claro que la única forma que conoce para poder salir adelante es el trabajo. Además, en el aspecto grupal, considera que sus compañeros también cuentan con los argumentos necesarios para revertir el mal momento y tratar de salvar el torneo.

Puede salir de ahí

“Puedo contar desde mi experiencia. Me ha tocado pelear campeonatos, descensos y hasta un ascenso como capitán. He tenido muchos baches, por así decirlo, pero siempre pongo el pecho he salido adelante. Eso es algo que nos caracteriza en este grupo que tenemos. Cada uno viene de una historia en la que se tuvo que imponer a una adversidad”, finalizó.