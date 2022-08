"No era amor": Dani Alves se ríe ante abucheos de afición de Pumas

¡Cómo han cambiado las cosas desde que surgieron las primeras informaciones sobre la llegada de Dani Alves como refuerzo de los Pumas hasta la fecha! El astro brasileño tuvo una gran recepción por parte de los aficionados de los felinos universitarios que recientemente han reprobado su andar con el equipo.

Desde su incorporación al plantel de los Pumas, Dani Alves ha sido titular indiscutible para el director técnico argentino Andrés Lillini quien por su lado ha sido cuestionado y señalado por no impulsar y consolidar a los talentos extraídos de las fuerzas básicas y por emplear más a los jugadores extranjeros.

Por otro lado, Dani Alves ha jugado seis partidos con los Pumas, todos como titular y completos, situación que desató una controversia pues versiones periodísticas aseguran que el contrato del brasileño obliga a los Pumas a tenerlo en la cancha todos los minutos. Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de los auriazules, salió a desmentir esta idea.

Desde que Dani Alves se sumó al equipo, los Pumas no han ganado un solo partido y han sufrido dolorosas derrotas ante América, Atlético de San Luis y Santos; esta última con marcador de 5-1 en el estadio Olímpico Universitario donde la afición abucheó y silbó al brasileño quien por cierto fue exhibido en un mano a mano con el colombiano Harold Preciado.

¿De qué se rio Dani Alves?

Tras la derrota ante Santos, la prensa destacó en notas el abucheo de la afición de los Pumas. Diario As tituló su nota: "Se acabó el romance; Dani Alves, abucheado en CU" y la lanzó en Twitter con el posteo "el amor se acabó. La afición le exige a Dani Alves y esta vez no le perdonaron nada; sale abucheado de C.U.". El brasileño estaba etiquetado y respondió al tweet con un mensaje podría parcer de despreocupación para algunos o de indolencia para otros: "Si el amor sí acaba es porque no era amor!!!" con cuatro emojis de carcajada.