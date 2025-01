El Toluca iniciará el proceso de Antonio Mohamed en forma oficial este fin de semana, en busca de un triunfo que le permita iniciar con el pie derecho y con sensaciones positivas. Para ello, tendrá que visitar al Tijuana, que también intentarán dejar una óptima imagen a sus aficionados en su casa.

El juego entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Xolos’ será uno de los que darán comienzo a la Jornada 1 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, campeonato donde se cumplirán ¡quince! años de la última consagración de un club enorme e histórico como lo es el Deportivo Toluca, por lo que es un certamen muy especial.

Por estas circunstancias, empezar la temporada con un buen resultado es necesario, sobre todo para que los futbolistas comiencen a confiar en la idea del nuevo cuerpo técnico. Y para los aficionados también se trata de un partido relevante por lo que hay mucha expectativa por el regreso del equipo.

Toluca buscará llevarse la victoria ante Xolos [Foto: Getty Images]

Sin embargo, los fanáticos no recibieron la mejor noticia en lo que respecta a la sintonización del compromiso de la primera jornada del torneo: se confirmó que el Xolos vs. Toluca no se podrá seguir por televisión abierta de manera gratuita, por lo que habrá que hacer un esfuerzo para acompañar al equipo a la distancia.

Según se reveló oficialmente en las últimas horas, el encuentro entre el equipo escarlata y el conjunto rojinegro contará con la transmisión exclusiva de Caliente TV y todas sus plataformas derivadas, dado que es la entidad que pertenece al club que será local este fin de semana en el enfrentamiento entre ambos.

¿Cuándo y a qué hora juegan Xolos vs. Toluca por el Clausura 2025?

El partido Xolos de Tijuana vs. Deportivo Toluca se llevará a cabo este viernes 10 de enero, con sede en el Estadio Caliente, a partir de las 21.05 horas del territorio mexicano, en la continuidad de la 1° jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.