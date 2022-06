Juan Dinenno aún no extendió su contrato con Pumas UNAM y surgieron dudas sobre su futuro en el equipo de Andrés Lillini. Conoce por qué el delantero aún no renovó su vínculo con los Auriazules.

Por qué Juan Dinenno aún no renovó su contrato con Pumas UNAM

Pumas UNAM pretende renovar las esperanzas para el comienzo de la nueva edición de la Liga MX. En este escenario, el elenco dirigido por el argentino Andrés Lillini inició los trabajos de preparación con vistas al Torneo Apertura 2022. En simultáneo, empezó a confeccionar la plantilla que afrontará el próximo campeonato del fútbol mexicano.

Luego de haber caído en la Reclasificación del Clausura 2022, los Auriazules buscan reforzar diferentes sectores para ser protagonistas del siguiente certamen. Mientras negocia por algunos futbolistas, entre los que se destaca Gustavo del Prete, los Universitarios también deben resolver una situación que genera preocupación: la continuidad de Juan Ignacio Dinenno.

El delantero se consolidó como una de las piezas claves del equipo, donde acumula 40 goles en 90 juegos, pero surgieron dudas acerca de su futuro. Esto se debe a que el contrato del atacante finaliza el 31 de diciembre de 2022 y aún no existen novedades sobre una posible extensión. A continuación, conoce por qué Dinenno aún no renovó su vínculo con Pumas.

Dinenno, de 27 años y que fue fichado en enero de 2020, confesó de manera pública su deseo de permanecer en la institución, pero comenzó a ser relacionado con otros elencos, como Cruz Azul, a causa de las incógnitas que encubren su futuro.

La razón por la cual aún no fue confirmada la renovación de contrato del argentino es que no se aceleraron las negociaciones entre los directivos de Pumas y el agente del futbolista. Sin embargo, las gestiones podrían avanzar en los próximos días para lograr un acuerdo y extender la estancia del ex Deportivo Cali de Colombia.

Qué dijo Juan Dinenno sobre su renovación con Pumas UNAM

En los últimos días, el surgido de la cantera de Racing Club de Avellaneda se expresó sobre su situación. "No, aún no (está la renovación). No creo que sea momento ni lugar para hablar de esto, creo que es algo que llegado el momento se va a comunicar sea cual sea la decisión. Te vuelvo a repetir que yo estoy muy feliz acá, estoy donde quiero estar", manifestó en ESPN.

"Creo que el club también valora mi actitud y mi compromiso más allá de lo que hago dentro de la cancha. Eso a mí me pone contento porque hoy en el futbol es difícil encontrar esto, más allá de valorar lo que uno hace dentro de la cancha y lo que hace fuera de ella, que es lo realmente importante porque cuando no haces las cosas bien sí que te lo critican", finalizó.