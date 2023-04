"Increíble la falta de compromiso, de seriedad, de interés y de profesionalismo de Antonio Mohamed. En pocas palabras: LE VALEN LOS PUMAS. ¡Los hechos confirman que no es el indicado!", fueron las durísimas palabras de José Ramón Fernández, prestigioso periodista deportivo mexicano, haciendo alusión a la ausencia del Turco en el juego frente a Querétaro.

Claro, luego de ser presentado como Director Técnico del Club Universidad Nacional, el argentino se perdió el primer partido correspondiente a la decimotercera jornada del Torneo Clausura 2023 de Liga MX y generó muchísima polémica. Raúl Alpízar actuó de bombero y dirigió al plantel universitario, pero registró una inesperada derrota y las críticas se agigantaron...

Antonio Mohamed le respondió a Joserra Fernández

Días después de esta polémica, el propio Antonio Mohamed dio la cara en la pantalla de ESPN y se tomó su tiempo de responderle a José Ramón Fernández, quien lo acusó de "poco profesional" por no asistir al partido de Pumas UNAM. A pesar de que muchos se animaron a asegurar que lo hizo para celebrar su cumpleaños, el DT sorprendió con otra justificación.

"Cuando me llaman al equipo, me gusta el proyecto, me gusta la idea. Le dije a Miguel (Mejía Barón) que tenía un tema personal, un tema del divorcio que tenía que firmar algunas cosas y justo quedaba con mi cumpleaños y le dije "esta semana no puedo estar, estoy a partir de este lunes (3 de abril)" y me dijeron que estaban de acuerdo", explicó el Turco.

Por otra parte, sin embargo, admitió que el equipo no atraviesa su mejor momento y tendrá mucho trabajo que hacer: "Los chicos están muy apenados porque no se dan los resultados, nadie está contento con la situación que está pasando en Pumas. Es un equipo que tiene mucha historia y no es el lugar en el que merece estar. El domingo pasado el equipo mereció ganar y no lo logró".