El panorama en Pumas está mal. Pese al golpe anímico que significó la llegada de Antonio Mohamed al banquillo de los felinos, quedaron eliminados a manos del Monterrey. Fracasaron en el intento de acceder a la siguiente fase en un torneo en el que pasó hasta el lugar 13, gracias al cociente del Querétaro.

Por lo mismo, las reacciones ante el fracaso del Clausura 2023 no se hicieron esperar. La más sorprendente de todas fue la de Ramón Neme Sastré, presidente de Pumas Tabasco, quien aprovechó sus redes sociales para compartir la postura de una cuenta que insultó a Eduardo Salvio, Gustavo Del Prete, Juan Dinenno y Nicolás Freire.

“La tibieza de los argentinos de este equipo es digna de estudio, le meten más webos viendo a su pinche selección que jugando con Pumas”, plasma el tuit de la cuenta anónima. El directivo auriazul citó dicho mensaje y agregó: “sin duda, estoy de acuerdo”, lo que generó mucha polémica en dicha plataforma.

Hermetismo puro

Aún no se tiene claridad respecto a lo que puede pasar en Pumas. No se sabe todavía si los jugadores quedarán libres este lunes cuando reporten para romper filas. Quien no se irá sin antes definir quién se va y quién se queda, será Antonio Mohamed. Todavía falta que se reuna con la directiva para hablar de lo que viene por delante.