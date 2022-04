Mucho se ha hablado de cómo Gerardo “Tata” Martino hace su scouting de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y es ahora Andrés Lillini, entrenador de los Pumas de la UNAM, quien revela que mantiene constante comunicación con el estratega de la Selección Mexicana, pues tiene un alto interés en varios elementos del plantel Universitario a pesar de los rumores sobre que ya tiene a sus elegidos.

“Yo creo que los va a llamar... sí me pregunta frecuentemente de varios jugadores, Jorge Theiler y Tata Martino”, detalló Lillini para ESPN, señalando que tanto a él como con Theiler tienen constante comunicación con el timonel del Tri, en medio de la polémica sobre un posible llamado a Alan Mozo o no con el equipo tricolor, pues diversos medios señalaron que ya no sería considerado por la escuadra azteca.

Lillini no piensa en otro equipo que no sea Pumas

El reciente cese de Michel Leaño como técnico de las Chivas de Guadalajara, abrió la puerta para que surgieran diversos nombres sobre sus posibles reemplazos, y entre los que han surgido están el del timonel de Pumas, quien decidió poner punto final a los rumores que lo colocan como candidato para tomar el timón de los rojiblancos, y respetar el proceso que está pando actualmente con los Universitarios.

“Tengo contrato firmado por seis meses, no puedo ser irrespetuoso. Pumas es mi casa, adoro la posibilidad que me dieron, se tienen que dar las cosas, si es acá y los dirigentes piensan que se tienen que hacer cargo de esto, aquí estoy”, comentó Andrés, quien también reveló que los cambios que está haciendo en el plantel seguirán como lo tiene previsto, pues el objetivo es seguir dando oportunidad a los canteranos.

“Estuve en la elección de todos los jugadores, le hemos dado posibilidades a muchos que conozco. Cuando me dijeron de la venta de Johan y de Erick Lira, me preguntaron si los íbamos a resentir y les dije que no, sabía qué jugadores tenemos. Después viene la competitividad del club, eso nos hizo estar parejos, soportando los dos torneos. El grupo interno es fuerte, no es fácil mantener el equipo dos años, las ventas de Pumas seguirán así, porque así es el equipo, sigo teniendo jugadores buenos abajo y hay que tener atención en la elección de los refuerzos, tenemos que sostenerlo”.